«Смута» получила крупный патч с исправлением критических ошибок

Студия Cyberia Nova выпустила для «Смуты» свежий патч 1.0.6. Он получился крупным — апдейт исправил 66 ошибок. Некоторые из них были критическими, как утверждают разработчики.

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Из заметных изменений: разработчики улучшили реплики NPC, добавили анимацию во время смены дня и ночи, обновили механику блока и исправили ряд багов.

Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. В конце года ожидается выход сюжетного дополнения «Земский собор». Оно будет повествовать о политических интригах и закулисной борьбе в 1613 году. Ориентировочно его выход состоится в конце года.