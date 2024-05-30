Firefly пытается зарегистрировать новую торговую марку Stronghold: The Dark Ages

В сети обратили внимание на то, что Firefly Studios подала заявку на регистрацию новой торговой марки Stronghold: The Dark Ages. Сделано это былое ещё в начале апреля.

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Сейчас заявка всё ещё проверяется, но инсайдер Том Хендерсон предполагает, что её могут отклонить. Напомним, что аналогичный подзаголовок The Dark Ages приписывают новой части DOOM, которую официально должны раскрыть на шоу Xbox Games Showcase 9 июня в 20:00 МСК.

В любом случае, название Stronghold: The Dark Ages явно намекает на то, что потенциальная новая часть серии перенесёт игроков в Тёмные века — период, начавшийся в Европе после падения Западной Римской империи.

В настоящее время FireFly Studios занимается контентной поддержкой Stronghold: Definitive Edition — улучшенной версии градостроительной тактики Stronghold, которая вышла в ноябре 2023 года и разошлась тиражом свыше 100 тыс копий.