Sony обсудила успехи PS5 и PS4 и релизы PlayStation на PC

Sony Interactive Entertainment подготовила свежий отчёт и провела бизнес-встречу, в рамках которых рассказала о делах PlayStation и планах на будущее. Собрали некоторые интересные моменты:

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PS5 — «самое прибыльное поколение на сегодняшний день»;

общее число уникальных активных пользователей PlayStation в месяц (MAU) по состоянию на 31 марта 2024 года — 118 млн;

половина PS MAU приходится на PS4;

тираж Marvel’s Spider-Man 2 превысил 11 млн копий (по состоянию на 20 апреля);

напоминание: Helldivers 2 продалась тиражом свыше 12 млн копий;

Bend Studio (Days Gone) и Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West) упоминаются в категории студий «развивающиеся/многожанровые», а не в «однопользовательские игры с упором на повествование»;

планируются одновременные релизы игр-сервисов на PS5 и PC (кроме MLB The Show). Подход к релизам однопользовательских игр будет более стратегическим;

релизы на PC — это возможность для роста и расширения охвата и прибыли франшиз;

рассматривается возможность аутсорсинга разработки для компенсации/смягчения растущих затрат;

более взвешенный подход к развитию на мобильной рынке (в отличие от PC) и сотрудничество с компаниями вроде NCSoft для дальнейшего расширения в этом направлении;

в будущем SIE ожидает значительных доходов с The Final Shape для Destiny 2 и Marathon.

Что же касается кино, то Sony Pictures не заинтересована в стриминге и будет придерживаться своей «чрезвычайно успешной стратегии» по продаже «большего количества своих IP, продукции и библиотек».

А мы напомним, что в ночь с 30 на 31 мая пройдёт новая презентация State of Play.