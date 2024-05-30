Продажи «Человека-паука 2» превысили 11 млн

Sony Interactive Entertainment и студия Insomniac Games объявили о том, что продажи приключения Marvel’s Spider-Man 2 превысили 11 млн копий (по состоянию на 20 апреля). Результат назвали «огромным успехом».

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В последний раз тираж игры раскрывали в феврале. Тогда, по состоянию на 4 февраля 2024 года, было продано свыше 10 млн копий.

«Человек-паук 2» вышел 20 октября 2023 года только на PlayStation 5. За первые 24 часа с релиза она разошлась тиражом свыше 2,5 млн копий, а за первые 11 дней — в 5 млн копий по всему миру.

Из прошлогодних утечек стало известно, что Insomniac задумала выпустить PC-версию Marvelʼs Spider Man 2 в ближайшие годы. А прямо сейчас игра участвует в крупной распродаже Days of Play в PS Store.