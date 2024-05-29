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Создатель «Ведьмака» пообещал чаще выпускать крупные игры

Студия CD Projekt RED пообещала выпускать крупные игры чаще благодаря параллельной разработке. На это обратило внимание издание Video Games Chronicle (VGC).

Создатель «Ведьмака» пообещал чаще выпускать крупные игры
© Lenta.ru

В рамках финансового отчета за первый квартал 2024 года руководители польской компании заявили, что студия может выпускать большие тайтлы чаще. В качестве примера глава студии Михал Новаковски привел ситуацию, когда CD Projekt RED работала одновременно над дополнением для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и первой частью «Ведьмака», известной под кодовым названием Polaris.

Новаковски заявил, что компания способна разделять ресурсы и привлекать внешних исполнителей. Так, в настоящий момент компания разрабатывает Cyberpunk 2 и продолжает работу над Polaris. По его словам, сиквел Cyberpunk создает подразделение в Бостоне, новую часть «Ведьмака» — филиал в Европе.

«Вы определенно можете ожидать, что мы выпустим больше игр, и мы определенно планируем увеличить частоту запусков», — подытожил руководитель CD Projekt RED.

При этом Новаковски не стал раскрывать, какой промежуток времени будет между релизами.

В апреле стало известно, что польская компания CD Projekt RED начала работу над новым «Ведьмаком». Над новой частью серии, которую создадут с помощью ИИ, работают 403 специалиста.

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