Создатель «Ведьмака» пообещал чаще выпускать крупные игры

Студия CD Projekt RED пообещала выпускать крупные игры чаще благодаря параллельной разработке. На это обратило внимание издание Video Games Chronicle (VGC).

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В рамках финансового отчета за первый квартал 2024 года руководители польской компании заявили, что студия может выпускать большие тайтлы чаще. В качестве примера глава студии Михал Новаковски привел ситуацию, когда CD Projekt RED работала одновременно над дополнением для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и первой частью «Ведьмака», известной под кодовым названием Polaris.

Новаковски заявил, что компания способна разделять ресурсы и привлекать внешних исполнителей. Так, в настоящий момент компания разрабатывает Cyberpunk 2 и продолжает работу над Polaris. По его словам, сиквел Cyberpunk создает подразделение в Бостоне, новую часть «Ведьмака» — филиал в Европе.

«Вы определенно можете ожидать, что мы выпустим больше игр, и мы определенно планируем увеличить частоту запусков», — подытожил руководитель CD Projekt RED.

При этом Новаковски не стал раскрывать, какой промежуток времени будет между релизами.

В апреле стало известно, что польская компания CD Projekt RED начала работу над новым «Ведьмаком». Над новой частью серии, которую создадут с помощью ИИ, работают 403 специалиста.