Как быстро фармить припасы в Ghost of Tsushima: гайд

В Ghost of Tsushima игрок может улучшать снаряжение и навыки главного героя, но для этого нужны определенные ресурсы. Портал gamerant.com поделился простым способом фарма припасов — одного из необходимых для прокачки предметов.

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Примерно в 230 метрах к западу от Золотого храма в первом акте сюжета можно найти большой дом, захваченный монголами. Он находится между храмом и рекой, очерчивающей границу соседней префектуры. И как раз этот дом служит бесконечным источником льна, который можно конвертировать в припасы.

Одолейте всех противников в локации.

Поищите в округе небольшой домик/склад: он должен быть в задней части главного здания.

Пройдите до небольшого домика и войдите внутрь. Найдите два фрагмента льна на одной из полок и заберите их.

Откройте меню паузы и загрузите предыдущую контрольную точку.

Дзин появится прямо у входа в домик.

Войдите в него и опять заберите лен.

Повторяйте до тех пор, пока не соберете достаточно льна.

После этого сделайте быстрое перемещение к любому трапперу на карте: они скупают лен по 15 припасов за штуку. Сбор 100 единиц льна занимает примерно пять минут. А значит, ваш доход составит 1 500 припасов каждые пять минут. Но помните, что инвентарь имеет максимальный лимит на лен — 500 штук.