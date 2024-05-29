Авторы No Man's Sky показали трейлер экспедиции Adrift

Разработчики из Hello Games представили трейлер экспедиции Adrift в космической песочнице No Man’s Sky. Она станет доступна на всех платформах в течение этого дня, а ключевая особенность экспедиции заключается в том, что она даст возможность почувствовать себя одиноким

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Игроки посетят альтернативную вселенную, в которой практически не осталось никаких форм жизни. Во время экспедиции не получится встретиться с торговцами или получить помощь, а на пустынных планетах обитают песчаные черви и другие противники.

Здания в этой вселенной оказались заброшенными и ржавыми, а ориентирами могут быть лишь могилы заблудившихся путешественников. Но не стоит бояться, ведь для защиты появился новый космический корабль Iron Vulture («Железный Стервятник»). Вместе с ним были добавлены новые предметы кастомизации шаттлов, которая появилась ранее в этом году.

В ходе выживания в экспедиции Adrift игрокам предстоит решать ремонтные, исследовательские и боевые задачи. Авторы отмечают, что окружающая атмосфера сможет погрузить в размышления о тьме глубокого космоса.

На одной лишь экспедиции обновление под номером 4.70 не заканчивается. Игроки смогут принять участие в новых многопользовательских заданиях сообщества. Также не обошлось без исправления багов — ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте игры.

Позднее в этом году разработчики наметили другие обновления для No Man’s Sky. А ещё они трудятся над своей новой игрой Light No Fire, в которой покажут планету размером с Землю. Больше деталей грядущей новинки должно появиться на Summer Game Fest.