В свежем обновлении Payday 3 переработали систему прокачки

Грабительский шутер Payday 3 наконец получил очередное обновление. Патч 1.1.4 уже доступен для загрузки на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а его ключевой новинкой стала переработка системы прогрессии. Теперь игроки будут зарабатывать очки дурной репутации вместо прохождения испытаний — эта механика напоминает Payday 2.

© Скриншот

Также были добавлены новые модификаторы сложности для ограблений с учётом отзывов игроков. Они делают сложнее сами задания, а не просто увеличивают здоровье врагов. Среди модификаторов можно отметить замену обычных подразделений на тяжёлый спецназ, бронебойные патроны у врагов, фонари для ослепления грабителей. А ещё появились модификаторы для скрытных ограблений: один из них делает невозможным отключение камер.

Обновить гардероб поможет новая система «масок недели». Каждые семь дней разработчики будут менять ротацию масок, которые можно приобрести по сниженной цене. В дальнейшем шутер также получит ежедневные задания.

Не обошлось без новой ветки навыков, фраз грабителей во время ограблений, исправления ошибок и багов. Ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте игры.

А ещё разработчики Payday 3 поделились свежим дневником. В нём бренд-директор Альмир Листо (в необычной футболке с подписью Paydayism) выразил сожаление о том, что фанаты серии не оценили новые механики прогрессии в третьей части. Альмир пообещал, что теперь разработчики прислушаются к поклонникам и поменяют шутер в лучшую сторону вместе.

В целом в ролике обсудили свежее обновление. В будущем фанаты могут ждать ещё больше новостей о предстоящих новинках и изменениях. В перспективе игру перенесут на Unreal Engine 5, но только после решения всех текущих проблем.