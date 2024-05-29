Состоялся релиз платформера Nine Sols в стиле Sekiro авторов Detention

Разработчики из RedCandleGames показали релизный трейлер Nine Sols. Платформер авторов Detention и Devotion стал доступен на PC в Steam, а сам ролик демонстрирует основную особенность игры: стремительный экшен в двухмерной перспективе.

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Nine Sols успела получить «очень положительные» пользовательские обзоры. В них хвалят красочный визуальный стиль, приятный саундтрек, сложных боссов в духе Sekiro: Shadows Die Twice, а также уникальные механики и упор на парирования вражеских атак. Кто-то сравнил новинку с Hollow Knight, но учёл повышенный градус жестокости.

В момент написания новости пиковый онлайн превысил 2,2 тысячи человек и продолжает расти. При удачном стечении обстоятельств независимые авторы смогут обогнать даже недавнюю Senua’s Saga: Hellblade II, которая на пике не собрала и четырёх тысяч пользователей.

Nine Sols доступна и в российском сегменте Steam. До 4 июня приобрести новинку можно со скидкой 10% за 990 рублей, однако официальной поддержки русского языка в игре не предусмотрено.

Одной из главных особенностей Nine Souls разработчики выделили стилистику «даопанка». В ней киберпанковские технологии существуют рядом с мифическими талисманами. В сюжете же придётся разгадать тайну древней инопланетной расы и узнать судьбу человечества.