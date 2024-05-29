Роскомнадзор внес «Клуб романтики» в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес в реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию, ссылки на популярную игру «Клуб романтики». Как сообщает «Лента.ру», запись появилась в базе ведомства.

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Речь идет о ссылках на приложение в магазинах Google Play и App Store. Они появились в реестре во вторник, 28 мая. Отмечается, что решение принял сам Роскомнадзор.

Как отмечает «Осторожно, Новости», в недавнем обновлении в приложении появилась в новая новелла — в ней игрок может выбрать себе ориентацию* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что ее подписчики увидели в ней пропаганду нетрадиционных отношений*.

«Клуб романтики» — сборник визуальных новелл, большинство из которых посвящены теме романтических отношений. Разработкой игры занимается молдавская студия Your story interactive.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ