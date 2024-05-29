Игру «Клуб Романтики» добавили в реестр запрещенных сайтов России

СМИ и фанатские сообщества игры «Клуб Романтики» сообщили, что Роскомнадзор добавил проект в единый реестр запрещённых сайтов. Наша редакция смогла найти подтверждение и упоминание на официальном ресурсе ведомства.

© Чемпионат.com

Пока что ссылку на приложение добавили только из App Store. Также стоит отметить, что попадание ссылки на игру в реестр не означает её блокировку.

Поклонники «Клуба Романтики» предположили, что причина такого решения может заключаться в последнем обновлении — в нём геймеры могли выбрать себе ориентацию.

«Клуб Романтики – Мои истории» — игра, в которой пользователь может делать выбор и влиять на сюжет. В каждой сцене читатель выбирает, как должен поступить его персонаж, и сюжет развивается в зависимости от принятых им решений. В основном проект популярен среди девушек.