В PS Store началась большая распродажа

Сегодня в PS Store началась масштабная распродажа в честь наступления Days of Play. В ходе акции скидки получили как новинки, так и старые игры. К примеру, впервые на скидки попала игра «Человек-паук 2».

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Самые интересные предложения

«Человек-паук 2» — 1499 лир (примерно 4,1 тыс. рублей)

Rise of the Ronin — 1499 лир (примерно 4,1 тыс. рублей)

Tekken 8 (Deluxe Edition) — 1924 лиры (примерно 5,3 тыс. рублей)

Cyberpunk 2077 — 1199 лир (примерно 3,2 тыс. рублей)

Ремастер The Last of Us Part 2 — 999 лир (примерно 2,7 тыс. рублей)

Alan Wake 2 — 879 лир (примерно 2,4 тыс. рублей)

Final Fantasy 7 Rebirth — 1499 лир (примерно 4,1 тыс. рублей)

Alone in the Dark — 1124 лиры (примерно 3,1 тыс. рублей)

Lies of P — 965 лир (примерно 2,6 тыс. рублей)

Mortal Kombat 1 — 751 лира (примерно 2 тыс. рублей)

Акция Days of Play продлится до 13 июня. Скидки на игры будут действовать до того же времени.