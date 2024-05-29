«Повторный» релиз файтинга MultiVersus с героями DC не особо порадовал игроков

Warner Bros. Games «повторно» выпустила условно-бесплатный файтнг MultiVersus на PC, PlayStation и Xbox. Каковы же её успехи?

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Пиковый онлайн «новинки» в Steam вечером 28 мая достиг отметки 114 515 игроков одновременно. Свой предыдущий рекорд в 153 433 человек который был поставлен два года назад, файтинг не побил.

Что касается пользовательских отзывов, то в недавних обзорах в Steam игру рекомендует только 70%.

Многие отмечают, что так называемая «бета» MultiVersus была лучше свежего релиза. Новую версию ругают за вылеты, слишком медленный геймплей, неотзывчивое управление, ухудшенную версией UI и недоступность проекта в российском регионе.

Авторы позитивных обзоров в целом согласны, что MultiVersus получилась довольно средней, но при этом всё равно радуются ностальгии по персонажам DC и весёлым (хоть и медленным) боям.