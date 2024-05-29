Россиянин выпустил подобие «Как достать соседа» с девушкой в главной роли

Российский разработчик выпустил 2D-головоломку Girlfriend from Hell, механика которой подобна на ту, что использовалась в серии игр «Как достать соседа».

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Игрокам предстоит взять на себя роль девушки, стремящейся превратить жизнь своего парня в настоящий ад. С помощью остроумия и изобретательности геймеры будут создавать ловушки, используя элементы окружения, чтобы достичь своих зловещих целей.

Разработчик подтвердил, что игра будет выпущена и на консоли Nintendo Switch. Сейчас проект доступен в Steam.