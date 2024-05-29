Игроки начали стримить и выкладывать геймплей Deadlock на фоне молчания Valve

На YouTube и Twitch начали появляться ролики и стримы с игрой в Deadlock (2025). Похоже, что пользователи используют ограниченную версию шутера, о сливе которой мы рассказывали вчера.

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Valve тем временем продолжает молча наблюдать за происходящими утечками. Каких-то сообщений о банах или удалении роликов по Deadlock (пока?) замечено не было.

Согласно неофициальным данным, Deadlock представляет собой соревновательный шутер от третьего лица в формате 6v6, фэнтезийно-стимпанковом сеттинге и с механиками в духе Dota. Анонс игры может состояться скоро.

Судя по всему, в настоящее время Valve проводит закрытое тестирование Deadlock.