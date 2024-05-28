Работа над Cyberpunk 2077 полностью завершена: авторов перевели на сиквел и «Ведьмак 4»

Игровая студия CD Projekt RED отчиталась о завершении работы над экшеном Cyberpunk 2077, выпущенным в декабре 2020 года.

© CD PROJEKT RED

Команду разработчиков «Киберпанка» окончательно расформировали, а сотрудников перевели на другие проекты — прежде всего «Ведьмак 4» (группа Polaris, 407 человек) и сиквел Cyberpunk 2077 (Orion, 56 человек).

© CDPR

В начале года CDPR уже рассказывали о планах до конца 2024 года — после расширения команды «Ведьмака 4» должна стартовать активная фаза разработки игры. Она продлится несколько лет, ещё некоторое время займут тестирование и полировка игры.

Польская студия официально не называла временны́е рамки релиза следующей большой игры. По мнению специалистов, «Ведьмак 4» может выйти в 2027 году.