В Steam можно бесплатно опробовать симулятор фэнтезийного кузнеца

Студия CubeCube Sports решила познакомить геймеров со своей новой игрой — симулятором фэнтезийного кузнеца Medieval Crafter: Blacksmith. Разработчики выпустили в Steam бесплатный пролог , в котором можно пощупать все основные механики.

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В игре, что приятно, есть русский язык. Станьте мастером огня и стали в Medieval Crafter: Blacksmith, научитесь добывать драгоценности и творить. Куйте легендарное оружие, зачаровывайте артефакты и раскрывайте секреты кузни - из описания игры в Steam.

У полной версии Medieval Crafter: Blacksmith пока нет даты выхода, но известно, что она около года пробудет в раннем доступе Steam. Что касается пролога, то он геймерам понравился и набрал 90% положительных отзывов.