Sony назвала дату проведения Days of Play со скидками на игры и консоли

Слова надёжного инсайдера подтвердились — Sony действительно проведёт акцию Days of Play 2024 («Время играть») с 29 мая по 12 июня. Компания назвала расширенный список игр для подписчиков PlayStation Plus на июнь, а также рассказала о других событиях.

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Главные из них — многочисленные скидки. Например, на покупку PlayStation 5 будет действовать скидка в 50 долларов. Но стоит учитывать, что акция распространяется только на магазины Sony и официальных партнёров. В России таковых не осталось после того, как компания покинула местный рынок.

Крайне интересно звучит скидка в размере 100 долларов на гарнитуру PlayStation VR2. Не обойдётся без скидок на аксессуары и сувениры в магазине PlayStation Gear, но также временное снижение стоимости ждёт ряд интересных игр. Скидку в 20 долларов получат:

Marvel’s Spider-Man 2;

Rise of the Ronin;

The Last of Us: Part II Remastered;

MLB The Show 24.

Среди других приятных мелочей — эксклюзивные аватары для подписчиков PS Plus, которые можно забрать только до конца Days of Play со страницы подписки. А в сервисе PlayStation Stars появятся новые цифровые предметы коллекционирования.

Также среди подписчиков PlayStation Plus состоится турнир по EA Sports FC 24. Отборочные туры пройдут с 1 по 9 июня, а 16 лучших игроков турнира получат очки FC Points или денежные призы в размере 1500 долларов. В ряде регионов игроки с турнира автоматически примут участие в розыгрыше аксессуаров.