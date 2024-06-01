Во что поиграть на Android и iOS, новинки мая

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

© Steam

Katana Zero

На мобильных платформах вышел порт Katana Zero — культового инди-боевика, вдохновленного Hotline Miami. Игроку предстоит примерить на себя роль Зеро: самурая и наемного убийцы, выполняющего заказы своего психотерапевта в антиутопическом мегаполисе будущего. Одна ошибка сулит верную смерть, но у Зеро есть козырь — он может замедлять время, чтобы прорубаться через целые легионы врагов. Katana Zero доступна эксклюзивно подписчикам Netflix.

Japan Postman Moto Simulator

Japan Postman Moto Simulator — игра о буднях японского почтальона, который развозит посылки в китайском квартале Нагасаки. Причем район воссоздан в масштабе 1:1 и весьма реалистично. Игроку предстоит ориентироваться на улочках города, доставлять посылки адресатам, уклоняться от препятствий и, конечно же, заботиться о своей кошке дома после смены.

Omega Knockout

Аркадный бокс в духе старой Punch Out: простой, ностальгический и стилизованный под 16 бит. Игрок может выступить в 10 турнирах, чтобы одолеть множество противников и овладеть незамысловатыми, но достаточно глубокими боевыми механиками.

Amikin Survival

Наконец, Amikin Survival — RPG в духе Pokemon, вдохновленная успехом недавней Palworld. Это песочница в открытом мире, где игрок может добывать ресурсы, строить собственные поселения и, конечно же, постепенно расширять свой зверинец — игра называет боевых питомцев «амикинами».