Автор No Man's Sky намекнул на показ нового трейлера Light No Fire

Совсем скоро состоится Summer Game Fest — большая презентация будущих новинок от ведущего церемонии The Game Awards Джеффа Кили. Некоторые разработчики уже начали намекать на скорый показ своих новых игр, и глава студии Hello Games Шон Мюррей также не прошёл мимо.

© Чемпионат.com

В своих соцсетях создатель знаменитой No Man's Sky заявил, что «очень любит смотреть трейлеры видеоигр». Многие фанаты тут же предположили, что речь идёт о новом показе игры Light No Fire — выживаче в процедурно-генерируемом мире с элементами экшена. Впервые игру показали на The Game Awards 2023 в декабре, после чего ролик стал самым просматриваемым за всю церемонию.

Судя по всему, геймеров действительно порадуют новым геймплейным видео одной из самых ожидаемых игр на сегодняшний день. Фестиваль Summer Game Fest 2024 состоится 8 июня в 00:00 по Москве — шоу продлится как минимум несколько часов.