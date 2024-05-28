Бюджет самой дорогой игры в мире превысил $700 млн

В конце мая общий бюджет космического экшена Star Citizen преодолел отметку в $ 700 млн. Самая дорогая игра в мире всё ещё показывает впечатляющие цифры: общее количество зарегистрированных аккаунтов превысило 5,2 млн человек, из которых более 1,8 млн пользователей пожертвовали деньги на проект Криса Робертса.

© Чемпионат.com

Интересно, что бюджет в $ 600 млн Star Citizen преодолела в конце августа 2023 года. Таким образом, космическому симулятору понадобилось всего девять месяцев на то, чтобы собрать очередные $ 100 млн.

Несмотря на невероятный бюджет и вовлечённость игроков, разработчики не спешат выпускать игру из альфа-тестирования. Создатели ранее заявляли, что Star Citizen точно не выйдет до 2027 года: к тому времени бюджет проекта может превысить $ 1 млрд. Ближайшим крупным апдейтом для игры должна стать Squadron 42 — одиночная кампания с Марком Хэмиллом («Звёздные войны»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») и Гэри Олдманом («Леон») в главных ролях.