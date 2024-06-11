Гайд по настройкам графики в играх на ПК

Настройка графики на ПК — не самое простое занятие, тем более что многие геймеры просто не знают, на что именно влияют те или иные опции. Портал PC Gamer рассказал, как работают самые популярные (и полезные) настройки.

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Разрешение

Пиксель — самая базовая единица цифрового изображения, и разрешение обозначает, сколько колонн и рядов пикселей помещается на экране. 1280 х 720 (720р), 1920 х 1080 (1080р), 2560 х 1440 (1440р) и 3840 х 2160 (4К) считаются разрешениями 16 х 9. Если ваш экран имеет соотношением сторон 16 х 10, то цифры будут немного другими: 1920 х 1200, 2560 х 1600, и так далее.

FPS (кадры в секунду)

Если представить игру как серию анимационных кадров, где каждое изображение — это один момент времени, то показатель FPS — число кадров, которые генерируются каждую секунду. И нет, это не то же самое, что частота обновления, измеряемая в герцах (Гц): она показывает, сколько раз в секунду обновляется экран. 60-герцовый монитор обновляется 60 раз в секунду, поэтому игра, работающая в режиме 60 fps, должна выдавать новые кадры примерно в том же темпе.

Чем сильнее вы нагружаете видеокарту ради красивой графики, тем меньше показатель fps. Если он станет слишком низким, то кадры начнут повторятся, и изображение станет недостаточно комфортным для игры. Серьезные игроки стараются добиться высокого fps, чтобы снизить задержку ввода ценой разрыва изображения на экране. Чаще всего, сегодня геймеры метят в 1080р/60 fps. 1440р, 4К и fps выше 120 — также желаемые отметки.

Вертикальная синхронизация и разрыв изображения

Когда частота обновления экрана не синхронизирована с циклом рендеринга игры, экран может обновляться между завершенными кадрами. В результате мы видим на экране порции двух или более кадров — этот эффект называют «разрывом изображения».

Одно из самых распространенных решений этой проблемы — вертикальная синхронизация. Обычно данная опция находится в настройках графики: она не дает игре вмешаться в работу экрана, пока не завершится цикл рендеринга, чтобы смена кадров не произошла посреди обновления пикселей. К сожалению, вертикальная синхронизация имеет свои недостатки, в том числе ощутимую задержку ввода.

G-Sync и Freesync

Проблемы вертикальной синхронизации возникают из-за того, что мониторы имеют фиксированную частоту обновления. Но что если «научить» экран подстраивать герцовку под показатель fps? Так можно устранить разрыв изображения, тормоза и задержку ввода одним махом. Правда, для этого необходимы монитор и видеокарта, поддерживающие одну из двух технологий: Nvidia G-Sync или AMD Freesync.

DLSS и FSR

DLSS — сокращение от Deep Learning Super Sampling, одной из ведущих технологий Nvidia. Она позволяет владельцам любых видеокарт семейства GeForce RTX сглаживать и масштабировать изображение эффективнее, чем позволяли старые методы. По словам самой Nvidia, DLSS задействует машинное обучение, чтобы совмещать детали кадров и создавать из них качественную картинку.

Стоит отметить, что технология уже прошла несколько этапов развития. DLSS 1, самая ранняя версия, была ненамного лучше традиционного сглаживания. DLSS 2 получила возможность генерировать фреймы, а DLSS 3 — новинка, эксклюзивная для последнего поколения видеокарт Nvidia. Она сочетает масштабирование изображения и генерацию кадров.

А FSR — по сути, аналог DLSS от AMD. Технология выполняет примерно те же задачи, но при помощи немного других технологий. Ключевое отличие FSR в том, что она доступна большему числу пользователей — опция не эксклюзивна для определенных видеокарт.

Трассировка лучей и путей

Трассировка лучей — это метод симуляции света в игре. Он делает лучи света динамичными, реагирующими на движущиеся объекты. Трассировка лучей делает картинку гораздо более реалистичной за счет проработки отражений, теней и освещения, но зачастую колоссально снижает fps. Производители видеокарт уже долгое время работают над способами повысить производительность трассировки лучей, и они добились похвальных успехов на этом поприще. Сочетание DLSS и генерации кадров на картах Nvidia заметно снижает нагрузку на систему.

Трассировка путей — еще более продвинутый метод симуляции света, который повышает качество динамического освещения и отражений. Чем лучше проработана трассировка путей, тем ближе графика к фотореализму.

Сглаживание

Если провести по квадратным пикселям диагональную линию, то она не будет идеально прямой — острые углы создают т.н. эффект зазубренной «лесенки». В профессиональной среде этот артефакт графики называют алиасингом. А сглаживание (или анти-алиасинг) — способ избавиться от него.

Для сглаживания используется множество разных технологий, но для их понимания стоит прояснить механизм суперсемплинга (SSAA). Он рендерит кадры в разрешении, превышающем максимальное разрешение монитора, после чего «сжимает» их до подходящего размера. Метод эффективный, но крайне ресурсоемкий. Именно поэтому разработчики и создали много альтернатив. MSAA, CSAA, FXAA, MLAA и SMAA, TXAA, MFAA — все эти технологии помогают устранить «лесенки». Некоторые из них требуют большего объема ресурсов, другие — меньшего.