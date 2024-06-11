Гайд по настройкам графики в играх на ПК
Настройка графики на ПК — не самое простое занятие, тем более что многие геймеры просто не знают, на что именно влияют те или иные опции. Портал PC Gamer рассказал, как работают самые популярные (и полезные) настройки.
Разрешение
Пиксель — самая базовая единица цифрового изображения, и разрешение обозначает, сколько колонн и рядов пикселей помещается на экране. 1280 х 720 (720р), 1920 х 1080 (1080р), 2560 х 1440 (1440р) и 3840 х 2160 (4К) считаются разрешениями 16 х 9. Если ваш экран имеет соотношением сторон 16 х 10, то цифры будут немного другими: 1920 х 1200, 2560 х 1600, и так далее.
FPS (кадры в секунду)
Если представить игру как серию анимационных кадров, где каждое изображение — это один момент времени, то показатель FPS — число кадров, которые генерируются каждую секунду. И нет, это не то же самое, что частота обновления, измеряемая в герцах (Гц): она показывает, сколько раз в секунду обновляется экран. 60-герцовый монитор обновляется 60 раз в секунду, поэтому игра, работающая в режиме 60 fps, должна выдавать новые кадры примерно в том же темпе.
Чем сильнее вы нагружаете видеокарту ради красивой графики, тем меньше показатель fps. Если он станет слишком низким, то кадры начнут повторятся, и изображение станет недостаточно комфортным для игры. Серьезные игроки стараются добиться высокого fps, чтобы снизить задержку ввода ценой разрыва изображения на экране. Чаще всего, сегодня геймеры метят в 1080р/60 fps. 1440р, 4К и fps выше 120 — также желаемые отметки.
Вертикальная синхронизация и разрыв изображения
Когда частота обновления экрана не синхронизирована с циклом рендеринга игры, экран может обновляться между завершенными кадрами. В результате мы видим на экране порции двух или более кадров — этот эффект называют «разрывом изображения».
Одно из самых распространенных решений этой проблемы — вертикальная синхронизация. Обычно данная опция находится в настройках графики: она не дает игре вмешаться в работу экрана, пока не завершится цикл рендеринга, чтобы смена кадров не произошла посреди обновления пикселей. К сожалению, вертикальная синхронизация имеет свои недостатки, в том числе ощутимую задержку ввода.
G-Sync и Freesync
Проблемы вертикальной синхронизации возникают из-за того, что мониторы имеют фиксированную частоту обновления. Но что если «научить» экран подстраивать герцовку под показатель fps? Так можно устранить разрыв изображения, тормоза и задержку ввода одним махом. Правда, для этого необходимы монитор и видеокарта, поддерживающие одну из двух технологий: Nvidia G-Sync или AMD Freesync.
DLSS и FSR
DLSS — сокращение от Deep Learning Super Sampling, одной из ведущих технологий Nvidia. Она позволяет владельцам любых видеокарт семейства GeForce RTX сглаживать и масштабировать изображение эффективнее, чем позволяли старые методы. По словам самой Nvidia, DLSS задействует машинное обучение, чтобы совмещать детали кадров и создавать из них качественную картинку.
Стоит отметить, что технология уже прошла несколько этапов развития. DLSS 1, самая ранняя версия, была ненамного лучше традиционного сглаживания. DLSS 2 получила возможность генерировать фреймы, а DLSS 3 — новинка, эксклюзивная для последнего поколения видеокарт Nvidia. Она сочетает масштабирование изображения и генерацию кадров.
А FSR — по сути, аналог DLSS от AMD. Технология выполняет примерно те же задачи, но при помощи немного других технологий. Ключевое отличие FSR в том, что она доступна большему числу пользователей — опция не эксклюзивна для определенных видеокарт.
Трассировка лучей и путей
Трассировка лучей — это метод симуляции света в игре. Он делает лучи света динамичными, реагирующими на движущиеся объекты. Трассировка лучей делает картинку гораздо более реалистичной за счет проработки отражений, теней и освещения, но зачастую колоссально снижает fps. Производители видеокарт уже долгое время работают над способами повысить производительность трассировки лучей, и они добились похвальных успехов на этом поприще. Сочетание DLSS и генерации кадров на картах Nvidia заметно снижает нагрузку на систему.
Трассировка путей — еще более продвинутый метод симуляции света, который повышает качество динамического освещения и отражений. Чем лучше проработана трассировка путей, тем ближе графика к фотореализму.
Сглаживание
Если провести по квадратным пикселям диагональную линию, то она не будет идеально прямой — острые углы создают т.н. эффект зазубренной «лесенки». В профессиональной среде этот артефакт графики называют алиасингом. А сглаживание (или анти-алиасинг) — способ избавиться от него.
Для сглаживания используется множество разных технологий, но для их понимания стоит прояснить механизм суперсемплинга (SSAA). Он рендерит кадры в разрешении, превышающем максимальное разрешение монитора, после чего «сжимает» их до подходящего размера. Метод эффективный, но крайне ресурсоемкий. Именно поэтому разработчики и создали много альтернатив. MSAA, CSAA, FXAA, MLAA и SMAA, TXAA, MFAA — все эти технологии помогают устранить «лесенки». Некоторые из них требуют большего объема ресурсов, другие — меньшего.