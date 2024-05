Новая The Rogue Prince of Persia набрала очень низкий онлайн в Steam

Экшен-платформер с элементами рогалика The Rogue Prince of Persia вышел в ранний доступ, но не смог привлечь большую аудиторию.

© Скриншот

Пиковый онлайн новинки в Steam так и не поднялся до тысячи, замерев на отметке 849 человек. Прямо сейчас в игре находится 237 человек.

Пользовательских отзывов на The Rogue Prince of Persia написано всего 172, 75% которых — положительные.

Авторы положительных отзывов остались всем довольны. По их словам, The Rogue Prince of Persia предлагает весёлый и бодрый геймплей (некоторые и вовсе не ожидали, что им понравится, но произошло чудо), саундтреком, и, конечно же, отсутствием необходимости заводить аккаунт Ubisoft. Оптимизация при этом, похоже, нуждается в доработке.

Авторы отрицательных обзоров не увидели в The Rogue Prince of Persia духа своего любимого «Принца» и покритиковали разные стороны игры: от графики и стиля до «отсутствия вариативности» и «неуклюжей боёвки». А ещё The Rogue Prince of Persia всё-таки показалась им рескином Dead Cells — несмотря на отрицания этого самими разработчиками. Напомним, что авторы игры - студия Evil Empire, отвечавшая за контентную поддержку Dead Cells.

Некоторые игроки также признались, что теперь понимают, почему авторы The Rogue Prince of Persia решили перенести релиз из-за Hades 2 — на фоне последней новый «Принц» сильно проигрывает.