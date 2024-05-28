Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact получила дату релиза

В конце апреля App Store появилась дата релиза Zenless Zone Zero — условно-бесплатного ролевого экшена от создателей Genshin Impact. Отмечалось, что игра выйдет 4 июля. А теперь студия HoYoverse подтвердила дату релиза.

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Тайтл действительно ожидается 4 июля на ПК, PS5, iOS и Android. Про Xbox авторы экшена пока не говорили ни слова. Возможно, выход на консоли Microsoft так и не состоится.

События Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.

Главным героем выступит Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.