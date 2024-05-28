Названы 8 лучших моделей наушников для игровых ПК

Ведущий YouTube-канала «ТехноМакс» рассказал о лучших на сегодня наушниках для геймеров.

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Edifier G2 II. Качество работы микрофона хорошее, только немного не хватает высоких частот. Для влогов и стримов не подойдёт. При этом шумоподавление у наушников отличное.

Edifier G50. Звук лучше, чем у Edifier G2 II, но шумоподавление хуже.

Fifine H6. Микрофон у них работает отлично, эту гарнитуру можно без проблем использовать для влогов, стримов. Правда, качество работы шумоподавления спорное: всё равно остаётся посторонний звук.

Razer Kraken X Lite. Микрофон работает хорошо, но выдаёт слишком много басов. Работа шумоподавления — посредственная.

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Razer Blackshark V2 X. Качество микрофона лучше, чем у Kraken X Lite, меньше ненужных басов, чуть лучше шумодав.

A4Tech Bloody G575. По качеству микрофон примерно как у Edifier G2 II, но шумоподавление плохое.

SVEN AP-U980MV. Качество микрофона немного хуже, чем у Edifier G50, но лучше, чем у Edifier G2 II. Не работает шумодав.

Logitech G435. Единственная беспроводная гарнитура. Качество микрофона у неё хуже, чем у остальных. То же самое касается шумоподавления.