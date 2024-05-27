Россияне стали почти в два раза чаще покупать игровые консоли

В России на70% выросли продажи игровых консолей

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Рост продаж игровых приставок в России за первые четыре месяца 2024 года оказался внушительным — на 70% больше, чем в прошлом году. По словам экспертов, это связано с понижением цен на популярные модели приставок, которые за последние пару лет уменьшились более чем на 40%.

Прогнозируется, что общий объем продаж консолей в 2024 году достигнет значительной отметки, превысив 40 миллиардов рублей. Это станет рекордным показателем за последние годы. На рынке приставок наблюдается разнообразие моделей и ценовых предложений, что привлекает покупателей.

Помимо игровых приставок, растёт и спрос на игры. Самыми популярными стали Grand Theft Auto V Premium Edition, Red Dead Redemption 2 и Mortal Kombat 11. Этот тренд отражается в росте продаж как в онлайн-магазинах, так и в розничных сетях, снижении цен и увеличении доступности для широкой аудитории.