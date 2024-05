Фанатский проект по Plants vs Zombies отменили из-за угроз со стороны издателя EA

Разработчики бесплатной фанатской версии Plants vs. Zombies 3 объявили, что прекращают работу над проектом — причиной стало предупреждение от Electronic Arts о возможных проблемах из-за нарушения авторских прав.

Создатели Plants vs. Zombies 3: What Could Have Been хотели сделать игру без новых механик, которые вызывали недовольство у ряда геймеров. Теперь команда планирует переключиться на какой-то другой мод или попробовать сделать полноценную игру.

«Растения против зомби 3» вышла в январе в некоторых странах мира и вызвала критику со стороны фанатов: теперь геймплей не позволяет выбрать, какие растения выставлять в поле, а вишенки с халапеньо стали расходниками, которые можно получить раз в день или купить за деньги.