Вышел первый трейлер Call of Duty: Black Ops 6

Activision опубликовала первый трейлер шутера Call of Duty: Black Ops 6. В ролике с живыми актерами нам показали Билла Клинтона, Маргарет Тэтчер и Саддама Хусейна, а также еще нескольких политиков и военных. Все они пытались донести до слушателей одну и ту же мысль, которая заключается в том, что «Правда лжет».

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Полноценный геймплейный трейлер мы увидим 9 июня, на конференции Xbox Games Showcase.

За несколько часов до публикации ролика в Сеть просочилась информация о том, что шутер выйдет на ПК и консолях обоих поколений 25 октября. Также с первого же дня он будет доступен в Xbox Game Pass.

Над Call of Duty: Black Ops 6 трудятся студии Treyarch и Raven Software, работавшие над всеми частями франшизы Black Ops.