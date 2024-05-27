В США начинается топ-турнир IEM Dallas 2024 по CS 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

Сегодня, 27 мая, начинается международный турнир Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

Турнир состоит из двух этапов: групповой стадии и плей-офф. В рамках первого этапа участники будут разделены на две группы по восемь команд и сразятся в сетке double-elimination с открывающими best-of-1 встречами и оставшимися матчами в формате best-of-3. В основную стадию ивента пройдут три лучших состава из каждой группы.

Плей-офф представляет из себя single-elimination сетку с best-of-3 противостояниями, включая гранд-финал. Чемпион соревнования получит $ 100 тыс. и слот на топ-турнире IEM Cologne 2024.

Полный список участников IEM Dallas 2024 по CS 2

Группа A:

MOUZ (Европа);

9z Team (Южная Америка);

Complexity Gaming (США);

Team Liquid (Северная Америка);

G2 Esports (Европа);

Team Falcons (Дания);

Team Vitality (Франция);

Monte (Украина).

Группа B:

FaZe Clan (Европа);

M80 (Северная Америка);

Virtus.pro (Россия);

HEROIC (Дания);

Team Spirit (Россия);

FlyQuest (Австралия);

Natus Vincere (Украина);

BIG (Германия).

Чемпионат Intel Extreme Masters Dallas 2024 по CS 2 пройдёт в LAN-формате в период с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на турнир IEM Cologne 2024.