Эксперты назвали лучшие настройки для Ghost of Tsushima на PC

В этом месяце состоялся релиз ролевого экшена Ghost of Tsushima на PC. Игра уже успела получить первый патч и сравнение на разных платформах, а теперь за компьютерный порт взялись эксперты Digital Foundry. Они подвели оценку очередной работе студии Nixxes и поделились оптимальными настройками.

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Эксперты назвали порт «грамотным» и оценили некоторые существенные графические улучшения, в том числе более современные методы рендеринга. Среди плюсов была названа возможность видеть изменения настроек в реальном времени, а также поддержка генерации кадров FSR 3 и DLSS 3.

Однако у DLSS имеются некоторые проблемы с эффектами глубины резкости и «отталкивающим дрожанием». Аналогичная ситуация наблюдается в XeSS, но лучше всего среди апскейлеров себя показывает FSR. Положительным моментом оптимизации является отсутствие сбоев при компиляции шейдеров.

Что касается проблем, то Ghost of Tsushima на PC гораздо хуже работает с разъёмом PCI Express 3.0 8x в сравнении с PCI Express 3.0 16x. Закономерность отмечена не только в Digital Foundry, а и простыми пользователями. Причём проблемы с производительностью замечены даже на видеокарте Nvidia GeForce RTX 3070.

А ещё ролевой экшен сильно зависит от объёма графической памяти. С 8 ГБ видеопамяти с высокими разрешением экрана и качеством текстур производительность будет снижаться. Эксперты считают, что для более точной настройки разработчикам из Nixxes следовало бы добавить строку с использованием видеопамяти в настройках.

Лучшие настройки на PC (красота + 60 FPS)

Качество текстур — высокое;

Фильтрация текстур — анизатропная, х16;

Качество теней — высокое;

Уровень детализации — высокий;

Качество окружения — высокое.

Наиболее очевидные отличия от версии PlayStation 5 заключатся в качестве изображения и частоте кадров. Ролики на PC смотрятся гораздо плавнее, если игра работает при 60 FPS и выше. Но не все элементы оптимизированы для работы с такой высокой частотой кадров. Некоторые частицы, вроде пыли на земле, анимируются с низким FPS — это может придать игре «неуклюжий» вид.