В свежих превью Frostpunk 2 показали геймплей и оценили моральные дилеммы

В сети появились свежие впечатления журналистов от стратегии Frostpunk 2, релиз которой состоится 25 июля. Если в прошлый раз пресса оценила общую масштабность, то теперь рецензенты углубились в техническую составляющую и проработку геймплейных механик.

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В издании IGN оценили необходимость совершать сложные выборы и балансировать в каждом принятом решении. Например, игроку пришлось отправить непослушных детей работать в шахты, а потом перекрыть им доступ к кислороду — это было вынужденное решение для сохранения запасов угля. Такие дилеммы возникают в игровом процессе естественным образом и делают стратегию увлекательной даже в спокойные первые часы. Также журналист похвалил проработку мелких деталей и звуков, из-за чего Frostpunk 2 выглядит и звучит «великолепно».

А рецензент GamesRadar поругал стратегию за то, что не все механики объясняются доходчивым образом — из-за этого можно не понять, что конкретно требуется сделать в том или ином задании. Однако сама сложность Frostpunk 2 делает игру глубокой и увлекательной, а расширенные механики потенциально помогут сиквелу превзойти оригинальную Frostpunk.

Журналист Eurogamer заявил, что Frostpunk 2 должна получиться «сильным» градостроительным симулятором. В этом помогает множество систем, которые накладываются друг на друга. Отдельно была отмечена «невероятная» система законов. Принимать их можно на голосовании. Например, во время нехватки финансов рецензент принял закон, в котором жители должны тратить своё свободное время на благо города, если не приобретут особую льготу.

А в GameSpot высоко оценили повышение масштабности, которое изначально казалось журналисту плохим решением. На деле же разработчики лишь расширяют оригинальные идеи, а в каких-либо моральных или управленческих дилеммах заставляют ориентироваться на собственное мировоззрение и логику. Игроки обязаны пытаться понять, что случится в дальнейшем из-за тех или иных решений.

Напомним, что Frostpunk 2 расскажет про общество, пережившее масштабное снижение температуры. В этот раз человечество вошло в «нефтяную» эпоху, а основной упор в геймплее будет сделан на политических интригах и попытках удовлетворить потребности всех граждан.

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