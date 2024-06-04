Битва пиратов: скандал вокруг UnlockSwitch

Не успел отгреметь скандал вокруг Nintendo Switch и эмулятора Yuzu, как платформа оказалась в центре другой истории — на этот раз еще менее легальной. Портал SlashGear рассказал о битве производителей пиратских картриджей.

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На протяжении большей части жизненного цикла платформы, пользователи Switch, которые хотели запустить на устройстве неофициальный код или модифицированные игры, вынуждены были полагаться на обходные пути. Причем некоторые способы взлома опирались на физические модификации железа. Но в начале 2024 года ситуация поменялась с релизом MIG Switch — аналога flash-карт для Nintendo DS. По сути, это пустой картридж, на который можно записать образ игру и пользоваться им, как физической копией релиза.

Примерно через три месяца сообщество моддеров потрясла еще одна новость. MIG Switch получил конкурента в виде UnlockSwitch. Разгорелся настоящий скандал: авторы первой flash-карты заявили, что вторая — фальшивка. Начался публичный обмен обвинениями и контраргументами.

В начале апреля 2024 некто, представившийся «одним из создателей» UnlockSwitch, опубликовал в X серию постов. По его словам, компания еще не произвела ни одной копии карты или хотя бы тестового экземпляра, и любой, кто предлагал оформить предварительный заказ, был мошенником. Через пару недель UnlockSwitch отправила готовый продукт YouTube-блогерам, но MIG Switch заявила, что в руки инфлюенсеров якобы попали карты ее производства. Просто на них буквально «переклеили этикетки».

UnlockSwitch же возразила, что никогда и не предлагала предварительные заказы. Разработчики также сказали, что финальный продукт будет построен на уникальном чипсете — теоретически это доказывает, что карта была разработана путем обратного инжиниринга.

Позже UnlockSwitch выложила в X более подробный ответ в форме четырехстраничного документа. Большая его часть делает акцент на том, что, когда производственные копии карты будут доступны, разработчики сделают все возможное, чтобы заслужить доверие потребителя. Компания также утверждает, что MIG Switch просто боится конкурента, который предлагает более низкие цены. Помимо этого, ответ также упомянул некую третью flash-карту от другой фирмы, находящуюся в разработке.