Фанат улучшил графику в ремастере Dark Souls

Серия Dark Souls стала одним из самых культовых детищ FromSoftware. Фанаты продолжают возвращаться к этим играм, а очередным поводом пройти первую часть стал полноценный релиз модификации Dark Souls Re-Remastered Mod, которая заметно улучшает графику игры.

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Загрузить мод можно абсолютно бесплатно, а устанавливается он на Dark Souls Remastered — обновлённую версию оригинальной игры. В своё время она столкнулась с критикой за слишком малое число новшеств и отсутствие заметных улучшений в графике. Именно последний досадный пункт и призван исправить мод.

Разработчик Re-Remastered под псевдонимом fromsoftserve признался, что потратил на улучшение графики более восьми месяцев и свыше 1000 часов непрерывной работы. В дальнейшем планируется выпустить ещё несколько обновлений, но в версии 1.0 модификацию можно назвать завершённой.

Среди ключевых особенностей Re-Remastered: динамические тени, улучшенные текстуры боссов, оружия, окружения, доспехов. Заметные улучшения есть в освещении и отражениях. Также не обошлось без исправления багов из оригинальной игры, которые не убрали в официальном ремастере.

Фанаты Dark Souls известны своей любовью к модификации разных частей серии. Например, ранее заметно улучшили графику во второй части. А этой весной вышла демоверсия фанатского приквела третьей игры серии.