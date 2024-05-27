Игроки раскрыли еще не все секреты Cyberpunk 2077

Дизайнер квестов дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 Мария Мазур намекнула, что игроки нашли ещё не все секреты в игре.

© Скриншот

Один из подобных секретов был раскрыт недавно, когда игрок решил заехать на авто протагониста прямиком в океан. Мазур специально добавила пару строк диалогов для подобной ситуации, поэтому она была рада, что кому-то из фанатов удалось найти эту пасхалку.

По словам автора, подобные моменты чрезвычайно важны, ведь разработчики пытаются предугадать поведение игроков и оставить им маленькие сюрпризы — которые те находят через много лет.

При этом она отметила, что пользователи обнаружили ещё не все отсылки, которая она оставила в игре. А учитывая, что над боевиком работало несколько дизайнеров, в Cyberpunk 2077 ещё может оставаться много секретов.

Заодно дизайнер предположила, что игроки раскрыли ещё не все пасхалки и в Ведьмак 3: Дикая Охота, хотя в детали по этому поводу она не вдавалась. Сейчас Мазур работает над грядущей игрой студии под рабочем названием Project Hadar, которая развернётся в новой вселенной.

Игроки раскрыли ещё не все секреты Cyberpunk 2077 - фото 1

Ранее о нераскрытых секретах Cyberpunk 2077 упоминал и дизайнер квестов Павел Саско. В частности, он посоветовал обратить внимание на номера из телефона в дополнении Phantom Liberty.

Кроме того, разработчики Cyberpunk 2077 успели поблагодарить игроков за крайне положительные обзоры боевика в Steam. Сейчас студия занята созданием сиквела, к производству которого привлекли много авторов оригинала.