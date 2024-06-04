5 самых странных игровых аксессуаров

Игры породили множество специфических аксессуаров: от летных джойстиков до рулей, VR-гарнитур и всяческих геймпадов. Но на каждый полезный гаджет приходится десяток попросту смешных. Портал howtogeek.com рассказал о самых странных игровых аксессуарах.

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SEGA Activator

По сути, SEGA Activator — дальний предшественник Microsoft Kinect. Правда, в отличие от Kinect, он слишком сильно опередил свое время. SEGA Activator представлял собой кольцо, которое размещалось на полу и отслеживало движения игрока, вроде пинков и ударов ногами. По идее, персонаж на экране должен был повторять эти движения, но отслеживание редко работало надежно.

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Tony Hawk’s Skateboard Controller

Видеоигры и скейтбординг будто созданы друг для друга, но попытка совместить реальный спорт и его игровую симуляцию закончилась провалом. Контроллер-скейтборд для Tony Hawks: Ride, по задумке, позволял игроку повторять трюки из игры в реальности, но на практике, как обычно, работал довольно плохо. Даже симуляторы скейтбординга в полноценном VR пока не передают ощущения от спорта так, как надо.

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Шар для боулинга и теннисная ракетка на Wii

Wii Sports продолжила эпоху странных игровых аксессуаров Nintendo, которая ни в чем себе не отказывала во времена NES. Конечно, для игры в виртуальный боулинг или теннис не нужны дорогие безделушки, но благодаря им цифровой спорт ощущается более аутентичным.

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Resident Evil Chainsaw Controller

Уникальный контроллер в форме бензопилы был изготовлен NubyTech в честь релиза Resident Evil 4 — одной из лучших игр хоррор-франшизы. Конечно, диковинка задумывалась в первую очередь как коллекционный предмет, однако она также может выполнять роль функционального геймпада. Абсолютно не эргономичного, но вполне работающего.

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Power Glove

Наконец, Power Glove — наиболее известный из «странных» игровых аксессуаров, фактически ставший иконой своей эпохи. Образ перчатки, оснащенной кнопками, прочно вошел в поп-культуру, но изначально гаджет создавался как контроллер для NES, который позволил бы управлять играми при помощи жестов. Как можно догадаться, в реальности Power Glove работала через раз.