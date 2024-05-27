Мнения игроков и СМИ о шутере XDefiant сильно разошлись

Недавно состоялся релиз условно-бесплатного шутера XDefiant, однако его оценки у СМИ и обычных игроков разошлись.

© Скриншот

На данный момент новинка Ubisoft получила 71 балл на Metacritic от журналистов (4 отзыва) — такой же результат у неё и на OpenCritic, причём игру рекомендуют лишь 60% критиков. А вот от пользователей шутер собрал на Metacritic лишь 4 балла на основе 64 отзывов.

В PS Store XDefiant получила 3,69 балла из 5 на основе 18 тысяч оценок, в Microsoft Store — 3 балла из 5 (4,6 тысяч оценок).

По мнению СМИ, новинку нельзя назвать «убийцей Call of Duty», но у неё есть неплохая основа и потенциал. Положительных слов, к примеру, удостоились разнообразные фракции и доступные карты.

Шутер должен заинтересовать тех пользователей, которым надоела геймплейная формула знакомых игр — Overwatch 2, Counter-Strike и так далее. Такие игроки смогут провести много часов в XDefiant, занимаясь охотой за опытом, стрельбой и другими активностями.

Автору издания VideoGamer наоборот показалось, что шутеру как раз не хватает свежести — якобы он чересчур похож на «соседей» жанра последних лет.

При этом даже в позитивных отзывах отмечают, что реализовать свой потенциал игре мешают противоречащие друг другу идеи и механики.

XDefiant нельзя назвать убийцей Call of Duty или даже близким конкурентом. Несмотря на множество недостатков, у игры есть потенциал, но для его реализации предстоит пройти долгий путь — Gaming Bolt [60 баллов] Фундаментальные основы у игры хороши, но противоречащие идеи и механики не дают ей выделиться в переполненном поле шутеров — IGN [70 баллов]

Шутер понравился и части игроков, но многие пользователи его сильно раскритиковали. Новинку ругают за технические проблемы, неровный баланс, недостатки с управлением и плохой сетевой код.

Игра воистину ужасна. Мне известно, что это не Call of Duty, и я благодарен за это. Именно поэтому я не оценил её в 0 баллов. У шутера есть потенциал, но Ubisoft снова нас подвела. До запуска было много времени, чтобы добавить патчи и обновления баланса. Но в ответ мы слышим лишь радиомолчание — MechanixX [1 балл]

Ужасный сетевой код и регистрация урона. Иногда ты можешь выпустить во врага целую обойму, но у него останется ещё половина здоровья. После этого он вальяжно повернётся и одним выстрелом застрелит тебя из пистолета — Sadbutttrue [1 балл] Игра с отвратительными механиками стрельбы. Про снайперов я вообще молчу. Этот класс абсолютно несбалансирован — MrTiVor [2 балла] Игра работает на уровне бета-версии. Система прогресса вызывает только негатив. Я бы советовал лишь запустить шутер на несколько минут, чтобы протестировать его, но на этом всё — duendemago [0 баллов].

Сложности у XDefiant, кстати, начались сразу после релиза — в частности, речь идёт о проблемах с доступом к серверам. Но новинка всё равно привлекла заинтересовала большую аудиторию на Twitch.

В общей сложности шутер привлёк 1 млн уникальных игроков за два с половиной часа после выхода. В предварительном сезоне у игры доступно 14 карт, 5 режимов, 5 фракций и 24 вида оружия.