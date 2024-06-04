5 причин, почему ретро-портативка лучше смартфона

Игровые эмуляторы — хороший повод вспомнить любимые игры на старых платформах. Но если вы много играете в релизы времен SNES или Game Boy, возможно, есть смысл подумать о покупке портативной консоли специально для эмуляции. Портал howtogeek.com рассказал, почему они могут быть лучше игры на смартфоне.

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Физические кнопки и форм-фактор

Тачскрины иногда неплохо подходят для эмуляции старых игр, но на виртуальной раскладке порой некомфортно играть в различные экшены. Конечно, для смартфонов можно докупить внешние аксессуары, которые сделают управление проще, но зачем, если сразу можно взять отдельную портативку специально для эмуляторов? Так вам не придется ничего настраивать и подбирать под свой смартфон.

Автономность

Несмотря на объем аккумуляторов современных мобильников, эмуляция ретро-игр довольно быстро разряжает батареи. Причем не важно, насколько игра старая — виртуальная система все равно серьезно нагружает процессор устройства. Портативные консоли для старых игр не страдают этими проблемами: они оборудованы маленькими экранами, маломощными процессорами и достаточно солидной батареей. К тому же, им не нужно расходовать энергию на Bluetooth или Wi-Fi.

Не нужно переживать о батарее

Худшее, что может случиться, если ваша портативка разрядится — вы просто не сможете играть в видеоигры на протяжении какого-то времени. Если разрядится смартфон, то может произойти мини-трагедия. Поэтому самостоятельное устройство для игр позволит лишний раз не волноваться о чрезмерном расходе энергии на мобильнике.

Нет рекламы, вирусов и назойливых приложений

Иногда эмуляция старых платформ на смартфонах может привести к загрузке программ сомнительного происхождения, что способно поставить систему под угрозу взлома. Кроме того, эмуляторы сами по себе могут собирать приватную информацию о пользователе, или заваливать рекламными баннерами. На портативной консоли же нет ничего из вышеперечисленного. Если вы вдруг занесете на устройство вирус, то ваша личная информация не пострадает — в памяти все равно хранятся только игры.

Разъем для наушников

Отдельные разъемы для наушников фактически стали пережитком прошлого в мире смартфонов, а многие Bluetooth-гарнитуры обладают раздражающей задержкой в играх. Старым добрым портативкам такие мелочи не грозят: вам не придется ждать секунду, прежде чем звук синхронизируется с происходящим на экране.