Вышла российская игра о девушке, которая мстит геймеру за безответную любовь

В Steam состоялся релиз игры «Девушка из Ада!» от российского инди-разработчика That Guy's Games.

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«Девушка из Ада!» — это аркадная 2D-головоломка в стиле популярной серии игр «Как достать соседа». Игрок управляет девушкой, которая предложила парню выйти за нее замуж, но он ей отказал, выбрав компьютерные игры. В ходе игры девушка находит различные предметы и использует их, чтобы издеваться над возлюбленным и создавать для него разнообразные ловушки.

«Итак, прошел первые 3 уровня, делюсь своими впечатлениями. Игра очень милая, стиль анимации мне очень понравился. Ловушки за первые 3 уровня забавные и интересные. Смысл игры довольно ясен и до боли знаком мне, как человеку, который в свое время играл в «Как достать соседа». Багов не заметил», — поделился один из пользователей Steam.

В Steam «Девушка из Ада!» стоит по скидке в честь запуска 90 руб., а без скидки — 150 руб. Перед покупкой игры можно ознакомиться с ней, загрузив бесплатную демоверсию.

По словам разработчика, примерно за пять месяцев до выхода игры более 3,5 тыс. пользователей добавили ее в список желаемого.