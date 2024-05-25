Энтузиасты собрали «невидимый» ПК с видеокартой GeForce RTX 4090

Ютуберы с канала DIY Perks соорудили довольно необычное устройство, которое назвали «невидимым» ПК. Энтузиасты смогли интегрировать все комплектующие компьютера в обычный письменный стол, чтобы не мешать пользователю. В необычный корпус также вместили монитор, клавиатуру и мышь, которые спрятаны под специальной крышкой. Источник: YouTube / Ролик DIY Perks Конфигурации «невидимого» ПК: Видеокарта: GeForce RTX 4090; Процессор: Intel Core i9-13900K; Монитор: 45-дюймовый OLED-дисплей. Источник: YouTube / Ролик DIY Perks Охлаждение было критическим аспектом сборки, обеспечивающим поддержание оптимальной температуры компонентов. Система изначально включала специальные водяные блоки, но была модернизирована, включив в нее более крупные радиаторы и 140-мм вентиляторы Corsair. Заглавное фото: X / BascllyHomeless