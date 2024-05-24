Глава FromSoftware обсудил возможные планы на новые Armored Core и Bloodborne

Armored Core VI: Fires of Rubicon вышла в августе 2023 года и превзошла все ожидания FromSoftware, а также обрадовала издателя хорошими результатами по всему миру. Совсем неудивительно, что глава студии Хидэтаки Миядзаки намерен вернуться к серии в будущем.

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Он заявил, что Armored Core — крайне важная франшиза для FromSoftware. Шестую часть разработчик назвал успешной, но отметил, что в ней «не было всё идеально». Хидэтака не собирается останавливаться на достигнутом и считает, что идею ролевого экшена ещё можно улучшить.

Сейчас Миядзаки вместе с командой FromSoftware вовсю трудится над дополнением Shadow of the Erdtree для Elden Ring, которое станет единственным для игры. Оно выйдет 21 июня, но дальнейшие планы разработчиков остаются неизвестными. Хидэтаки предупредил — в настоящее время нет конкретных планов на Elden Ring 2.

Точно также разработчик не может ничего сказать о потенциальном сиквеле Bloodborne. Игра остаётся в сердце Миядзаки, но FromSoftware не управляет франшизой — пока поклонники могут не ждать новостей.

Напомним, что Armored Core 6 доступна на PC, PlayStation и Xbox.