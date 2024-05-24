На Warhammer Skulls 2024 анонсировали стратегию Warhammer 40K: Mechanicus 2

В рамках презентации Warhammer Skulls 2024 состоялся анонс Warhammer 40,000: Mechanicus II. Дата выхода сиквела неизвестна, но он разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а познакомиться с мрачной атмосферой игры поможет кинематографический трейлер.

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В продолжении Warhammer 40 000: Mechanicus игровой процесс вновь будет совмещать динамичные тактические бои и стратегическое управление. Фанатам предложат две фракции (древние легионы Некрона и технократическая Омниссия) и сюжетные кампании. От выбора зависит стиль игры и исход войны «магии и технологии».

Под каждое задание можно будет выбрать конкретных бойцов. На атмосферу мрачной вселенной Warhammer 40,000 работают музыка композитора Гийома Давида и качественная графика с проработанным окружением. За историю же ответственен Бен Каунте, известный по своим новеллам.

Оригинальная Warhammer 40,000: Mechanicus вышла в 2018 году и получила очень положительные отзывы. Вероятно, в сиквеле разработчики захотят улучшить положительные стороны и привнести в стратегию нечто новое.