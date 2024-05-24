В файлах Suicide Squad Kill the Justice League нашли женскую версию Мистера Фриза
Датамайнеры обнаружили в файлах Suicide Squad: Kill The Justice League первое изображение нового играбельного персонажа второго сезона — им оказалась женская версия Мистера Фриза из альтернативной вселенной.
Судя по всему, речь идёт о Норе Фриз, которая была женой злодея в комиксах и мире Batman Arkham. В данном случае, судя по всему, именно она оказалась негодяем в каком-то из альтернативных миров.
В комиксах появлялись сюжеты, где Нора присоединялась к Мистеру Фризу, но, похоже, фанатов ждёт совершенно новая версия героини. Дополнительных деталей по этому поводу датамайнеры пока не предоставили.
Ожидается, что героиня станет доступна во втором сезоне игры.
Дизайн героини моментально подвергли критике в сети, а многим пользователям выбор персонажа и вовсе показался неудачным. Некоторые даже предположили, что Rocksteady намеренно пытается убить свою компанию чередой кошмарных решений.
Отдельные игроки удивились, что авторы попросту не взяли в качестве нового персонажа Кейтлин Сноу, известную прозвищем «Убийца Мороз», так как она обладает очень похожими способностями.
Ранее у «Отряда» стартовал второй эпизод первого сезона, где добавили немного нового контента, включая и косметические предметы.
Игрокам результат не понравился, в особенности критике подвергли скины персонажей, которые были «вдохновлены» образом Джокера под сывороткой Титана. Результат показался пользователям попросту ужасным.
Судя по онлайну боевика в Steam, релиз свежего эпизода не сильно помог его популярности. В данный момент в игре находится 248 человек.