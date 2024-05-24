В файлах Suicide Squad: Kill the Justice League нашли женскую версию Мистера Фриза

Датамайнеры обнаружили в файлах Suicide Squad: Kill The Justice League первое изображение нового играбельного персонажа второго сезона — им оказалась женская версия Мистера Фриза из альтернативной вселенной.

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Судя по всему, речь идёт о Норе Фриз, которая была женой злодея в комиксах и мире Batman Arkham. В данном случае, судя по всему, именно она оказалась негодяем в каком-то из альтернативных миров.

В комиксах появлялись сюжеты, где Нора присоединялась к Мистеру Фризу, но, похоже, фанатов ждёт совершенно новая версия героини. Дополнительных деталей по этому поводу датамайнеры пока не предоставили.

Ожидается, что героиня станет доступна во втором сезоне игры.

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Дизайн героини моментально подвергли критике в сети, а многим пользователям выбор персонажа и вовсе показался неудачным. Некоторые даже предположили, что Rocksteady намеренно пытается убить свою компанию чередой кошмарных решений.

Отдельные игроки удивились, что авторы попросту не взяли в качестве нового персонажа Кейтлин Сноу, известную прозвищем «Убийца Мороз», так как она обладает очень похожими способностями.

Ранее у «Отряда» стартовал второй эпизод первого сезона, где добавили немного нового контента, включая и косметические предметы.

Игрокам результат не понравился, в особенности критике подвергли скины персонажей, которые были «вдохновлены» образом Джокера под сывороткой Титана. Результат показался пользователям попросту ужасным.

Судя по онлайну боевика в Steam, релиз свежего эпизода не сильно помог его популярности. В данный момент в игре находится 248 человек.