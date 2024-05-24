Динамичная гонка Warhammer 40K: Speed Freeks получила геймплейный трейлер

Презентация Warhammer Skulls 2024 порадовала зрителей не только свежим трейлером Space Marine 2, но и геймплейным роликом Warhammer 40,000: Speed Freeks. В нём можно увидеть динамичные заезды на разных картах: от заснеженной до пустынной. Всё это сопровождается стрельбой из орудий, закреплённых на транспорте.

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Опробовать бета-версию Warhammer 40,000: Speed Freeks можно уже сейчас в Steam. Однако дата полноценного релиза до сих пор неизвестна.

Сейчас в Steam проходит фестиваль Warhammer Skulls, в котором игры по франшизе продаются со скидками до 90%. Например, по сниженной цене получится купить Total War: Warhammer III и Warhammer 40,000: Rogue Trader, которую тепло встретил автор Игромании в развёрнутой рецензии. Акция продлится до 30 мая.