Автор игры Mad Max ответил на критику создателя «Безумного Макса»

Недавно создатель франшизы «Безумный Макс» Джордж Миллер прокомментировал релиз игры Mad Max по мотивам боевика «Безумный Макс: Дорога ярости». По его словам, проект получился «не таким хорошим, как он бы хотел».

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Теперь на слова австралийского режиссёра отреагировал основатель и бывший глава студии Avalanche Кристофер Сандберг. Разработчик заявил, что слова Миллера «полная чушь и проявление высокомерия». Сандберг поведал, что команда создателей игры неоднократно сталкивалась с проблемами во время сотрудничества с издателем Warner Bros. Interactive Entertainment.

Сначала компания настаивала на создании полностью линейной игры, однако прислушалась к мнению разработчиков только спустя год, поэтому все наработки пришлось выкинуть. Затем на не самый удачный релиз игры повлиял тот момент, что Warner Bros. желала в обязательном порядке выпустить экшен 1 сентября 2015 года — вместе с Metal Gear Solid 5.

После этого издатель обвинил в слабых продажах тайтла саму Avalanche и отменил ряд дополнений, которые уже были готовы к выпуску.