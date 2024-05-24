В Steam вышла реалистичная стратегия про Третью мировую войну

Студия Eugen Systems объявила о релизе полноценной версии стратегии в реальном времени WARNO. Игра посвящена альтернативной истории, когда холодная война в итоге становится «горячей».

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Прошло два года с прекращения власти Горбачева в результате переворота, устроенного группой коммунистов, и теперь, в мрачные летние дни 1989 года, холодная война в итоге становится горячей. Армии НАТО и Варшавского договора развернули войска в разделенной Германии, где напряжение витает в воздухе. Конфликт неизбежен. Осталось только дождаться необходимого предварительного распоряжения, с которого все и начнется. Война возвращается, командиры… синопсис

В релизной версии игроков ждет более тысячи разнообразных юнитов и семь сторон конфликта, включая СССР, США, ФРГ, ГДР, Великобританию, Францию и Бельгию. Среди режимов будет сюжетная кампания, кооператив, «Схватка» и мультиплеер.

© Steam

WARNO доступна в Steam за 2499 рублей. Есть поддержка русских субтитров.