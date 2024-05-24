Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, май 2024

Сезонная засуха в игровой индустрии вот-вот достигнет пика, но есть и хорошие новости: первая неделя июня будет насыщенной на анонсы из-за череды презентаций. А пока мы приготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Farming Simulator 22 — самый реалистичный симулятор фермерства на рынке. Если вы жаждете правдоподобных механик, то приготовьтесь к методичной обработке полей, закупке техники, выращиванию разных культур и других нюансах работы фермера. Игру можно бесплатно забрать до 30 мая.

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Union of Gnomes — карточный roguelike, где игроку предстоит командовать бравыми гномами в королевстве испорченных сказок. Чтобы спасти мир из лап кошмара, нужно грамотно продумывать каждый шаг на глобальной карте и постепенно составлять мощную колоду — все гномы обладают собственными способностями, преимуществами и недостатками.

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В честь фестиваля Warhammer Skulls, посвященного играм по франшизе Warhammer 40,000, в Steam бесплатно раздают Gladius — Relics of War. Это 4Х-стратегия, где Астра Милитарум, космодесантники, орки и некроны борются за господство над могущественными артефактами на забытой планете Гладиус. Игру можно забрать до 30 мая.

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Таинственная хоррор-головоломка, заметно вдохновленная Inscryption. Игрок заперт в хижине, за стенами которой — вечная ночь и ливень. Но это не проблема, ведь время можно скоротать за странной компьютерной игрой, попутно выиграв собственную свободу у хозяина хижины.

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Наконец, Haunted Arcade — милый сборник мини-игр в сеттинге старенького зала аркадных автоматов. Одинокий призрак, обитающий в зале, поставил рекорды на всех работающих автоматах, и только вы сможете побить их, чтобы забрать призы. Ну и подружиться с призраком, конечно же.