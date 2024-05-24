В бесплатный шутер XDefiant за первые 2,5 часа сыграло больше 1 млн игроков

По информации инсайдера Тома Хендерсона, XDefiant стала для Ubisoft настоящим хитом, хотя игра вышла совсем недавно. За первые 2,5 часа после выхода тайтл набрал более 1 млн человек.

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Хендерсон подчеркнул, что никакая другая игра Ubisoft так быстро не набирала аудиторию — это рекорд. Спустя 48 часов после выхода аудитория превысила 3 млн человек.

Инсайдер сравнил XDefiant с Apex Legends и отметил, что в тайтл от Respawn Entertainment, выпущенный в 2019 году, сыграло больше 1 млн игроков за 8 часов и 2,5 млн геймеров — за 24 часа.

На релизе в XDefiant геймерам доступно 14 карт (10 обычных и четыре длинных), пять фракций, пять режимов и 24 вида оружия.

Изначально игру планировали выпустить ещё летом 2023 года, но постоянно откладывали выход то из-за проблем при сертификации, то из-за доработок для повышения качества.