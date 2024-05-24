В Counter-Strike 2 вышел патч с обновлением гранат и арендой скинов

Разработчики Counter-Strike 2 выпустили большое обновление для игры, которое содержит ряд геймплейных изменений, а также новую механику аренды скинов.

© Valve

Valve серьёзно переработала карту Vertigo, переработав выход на точку А.

Также разработчики обновили зажигательные гранаты. Теперь взрыв внешне выглядит по-другому, а также разброс и продолжительность действия были уменьшены.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Valve.

Кроме того, цена на M4A4 была снижена до $3000, а стоимость зажигательных гранат — до $500. При этом награда за обезвреживание бомбы упала с $800 до $600.

Ещё одним нововведением стала возможность арендовать скины из кейса Kilowatt Collection — при открытии ключом можно получить сразу всё оружие из набора, но только на неделю. Модифицировать оружие наклейками тоже нельзя.

© Valve

Помимо этого, Valve исправила ряд ошибок в CS 2, а также обновила анимации.