В Dota 2 стартовал второй акт ивента «Павшая корона»

В ночь на 23 мая разработчики игры Dota 2 выпустили второй акт «Павшей короны» под названием «Пустыни Друуда» и глобальный патч 7.36, пишет сайт Dota2.ru. Игрокам предлагаются 59 уровней, новые награды и третья сокровищница. Сообщается, что жетоны из предыдущей главы в новой активны не будут. Однако пользователи смогут переключаться между актами и проходить их так, как им удобно.

Разработчики уточнили, что выход новых актов не влияет на предыдущие и все они будут доступны до конца сюжетного события, — говорится в публикации.

Вместе с релизом обновления компания Valve представила новый комикс, ставший прологом второго акта. По его сюжету в пустыни Друуда вторглись демоны под предводительством Underlord Underlord. Враждующим кланам пришлось объединиться против общей угрозы. В комиксе появились Centaur Warrunner, Axe Axe, Disruptor Disruptor и Сорла Хан из Artifact.

Многопользовательская игра Dota 2 обрела популярность по всему миру, потому что она не может надоесть, заявил ранее действующий чемпион России по данной дисциплине киберспортсмен Евгений fsd Погребешный. По его словам, каждый матч в игре является уникальным, а цена ошибки очень высока.