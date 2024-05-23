В Epic Games Store бесплатно и навсегда отдают игру, которая стоит 2700 рублей

В магазине Epic Games Store началась раздача игры Farming Simulator 22. Забрать игру бесплатно могут и пользователи из России, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

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В рамках акции пользователи EGS смогут бесплатно и навсегда забрать игру, которая в обычное время стоит $30 (около 2,7 тыс. руб.). В Farming Simulator 22 игрокам предстоит обустроить собственную ферму в трех американских и европейских локациях. В игре доступно земледелие, разведение животных и лесоводство. Кроме того, управлять своим хозяйством предстоит в разные времена года.

«Создайте свою ферму и начинайте растить! Собирайте урожай, ухаживайте за животными, распределяйте продукцию и проходите сезонные испытания», — гласит описание проекта.

Раздача продлится до 30 мая. По окончании акции игра останется у пользователя, если он добавил ее ранее в свою библиотеку.

В Steam игра Farming Simulator 22 продается за 1,5 тыс. руб. и имеет 92% положительных из более чем 50 тыс. отзывов. Для запуска игры потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-3330 или AMD FX-8320, 8 ГБ оперативной памяти, видеокартой Nvidia GeForce GTX 660 или более мощные устройства.

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